Diosdado Cabello denuncia 100 fallecidos en agresión de EE.UU. contra Venezuela

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este miércoles durante su programa Con el Mazo Dando que al menos 100 personas fueron asesinadas, en su mayoría jóvenes, durante la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

El ministro reiteró el respaldo unánime del Estado venezolano a Delcy Rodríguez, designada presidenta encargada, tras el secuestro del mandatario Maduro, y aseguró que “Venezuela no se rinde porque es una patria con historia y legado”.

“Estamos apoyando de manera absoluta a Delcy Rodríguez, presidenta encargada, ante el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro”, señaló, y destacó que ambos líderes están heridos y como nación libran “la batalla para el regreso del presidente constitucional y la primera combatiente, Cilia Flores”.

En su intervención, el ministro condenó la operación estadounidense como una violación del derecho internacional y reiteró que el mandatario Maduro es un “prisionero de guerra”.

“El mundo entero hoy sabe que Nicolás Maduro es un prisionero de guerra y Estados Unidos violó todas las normas de convivencia internacional”, dijo.

Añadió que posee videos que demuestran que la agresión no se limitó a objetivos militares, sino que afectó directamente a la población civil.

Diosdado Cabello hizo un homenaje a los caídos, incluyendo a venezolanos y cubanos, y resaltó la “historia de amor real y verdadero” entre el presidente Maduro y Cilia Flores, a quienes describió como símbolos de resistencia. “El pueblo está en la calle respaldando a Nicolás Maduro, Cilia Flores y la Constitución”, aseguró, y subrayó que “no ha habido ni una sola manifestación a favor de la barbarie”.

El ministro también desmintió las acusaciones de “narcoterrorismo” y “falta de democracia”, y refirió que la ofensiva externa se debe a los recursos naturales que posee Venezuela.

“El problema no es la democracia, el problema son los recursos con los que cuenta la nación”, declaró, y recordó que la justicia estadounidense misma ha reconocido la inexistencia del “Cartel de los Soles”.

Además, hizo un llamado a revisar la historia: “Todos los presidentes que han protegido los recursos naturales han sufrido un golpe de Estado”. En ese contexto, reafirmó que en Venezuela se está cumpliendo plenamente la Constitución y que todas las instituciones respaldan a la presidenta encargada.

“La única garantía de paz en Venezuela la representa la Revolución Bolivariana”, enfatizó Cabello, quien agradeció al pueblo por mantener la calma y aseguró que “lo que hacen (EE.UU.) con Venezuela hoy se lo pueden hacer a cualquiera, y nadie es capaz de responder”.

También, señaló que la agresión militar de EE.UU. al país ha generado un gran sentimiento antinorteamericano.

Finalmente, agradeció los mensajes de solidaridad enviados por naciones de todo el mundo ante la agresión militar y el secuestro del presidente. “La única garantía de paz en Venezuela la representa la Revolución Bolivariana”, concluyó.