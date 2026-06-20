Incendio en hotel de lujo de República Dominicana deja una turista muerta y 1,700 evacuados

Un incendio en el exclusivo hotel Viva Wyndham Dominicus Beach dejó una turista fallecida y obligó a la evacuación de 1,700 personas en Bayahíbe.

Un inmenso incendio forestal y estructural consumió parte de las instalaciones del lujoso complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en la localidad costera de Bayahíbe, en la República Dominicana. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de nacionalidad italiana y obligó a los cuerpos de emergencia a realizar la evacuación inmediata de 1,700 huéspedes y trabajadores del resort.

De acuerdo con informes de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la víctima fatal fue una turista de 46 años, quien sufrió una crisis respiratoria severa en el área de la playa mientras colaboraba de forma voluntaria en el desalojo de las habitaciones del complejo. Asimismo, las autoridades médicas reportaron que tres personas requirieron traslado hospitalario y seis más recibieron atención en el lugar por inhalación de humo y lesiones menores.