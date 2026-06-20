Cuatro muertos tras un brutal choque entre un auto y un camión en Argentina

El siniestro ocurrió de madrugada sobre la Ruta 9, en la zona de Agua Azul. Las víctimas viajaban en un Ford Ka y aún no fueron identificadas.

Cuatro personas murieron este sábado a la madrugada en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, en la provincia de Tucumán.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30 en la zona de Agua Azul, departamento Leales, cuando, por causas que se investigan, colisionaron un camión que llevaba una rastra cañera y un automóvil Ford Ka.

Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar los cuatro ocupantes del vehículo menor: un hombre, dos mujeres y una menor de edad. En tanto, el conductor del camión, un hombre oriundo de Simoca, resultó ileso.

Las víctimas aún no fueron identificadas. La Justicia trabaja en el lugar para determinar cómo se produjo el choque y establecer la mecánica del siniestro.