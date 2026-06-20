Guatemala: 60 estudiantes afectados por golpe de calor durante carrera escolar

Bomberos Voluntarios señalaron que una emergencia se desató en una escuela de Tiquisate luego de que sesenta alumnos sufrieran complicaciones por el calor durante una competencia deportiva

En el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, se reportó este viernes una emergencia en un centro educativo tras una actividad deportiva. Según información de Bomberos Voluntarios, sesenta estudiantes resultaron afectados por desmayos, deshidratación, golpe de calor y taquicardia durante una carrera de tres kilómetros. El incidente movilizó a cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad del área.

De acuerdo con datos confirmados por Noti7, la alerta ingresó al teléfono de los cuerpos de socorro, donde se notificó sobre alumnos afectados por el calor. El reporte detalla que el evento ocurrió mientras se desarrollaba una carrera atlética escolar. Las autoridades señalaron que las altas temperaturas de la zona influyeron de manera directa en la condición de los estudiantes.

Bomberos Voluntarios movilizó rápidamente a su personal par atender la emergencia. Según Víctor Gómez, al llegar al lugar, “técnicos en urgencias médicas, al mando del oficial Alessio Peralta, implementaron el sistema triage, es decir, clasificación de pacientes para aplicar la atención prehospitalaria a los menores, ”quienes presentaban en su mayoría deshidratación, golpe de calor y taquicardia”.