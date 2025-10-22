Cuatro países latinoamericanos tiemblan en menos de 24 horas

Una cadena de sismos de considerable magnitud sacudió cuatro países de América Latina en menos de 24 horas, poniendo en alerta a millones de personas desde Ecuador hasta Argentina que sintieron el poder de la naturaleza remeciendo sus hogares.

América Latina vive una jornada sísmica impresionante con cuatro países sacudidos por terremotos en menos de 24 horas

El terremoto más fuerte se registró en territorio ecuatoriano con una impresionante magnitud de 6.1, seguido por movimientos telúricos significativos en Costa Rica, Argentina y Chile que demuestran la intensa actividad sísmica que está experimentando la región durante estas horas.

Un terremoto de magnitud 6.1 se registró el martes al sur de Ecuador y se sintió en una extensa región, informó el Instituto Geofísico del país andino, confirmando que no se han reportado daños materiales hasta el momento. «La noche del martes 21 de octubre de 2025 a las 19:05 hora local, se registró un sismo de magnitud 6.1 MLv, con una profundidad de 83 km, cuyo epicentro se localizó a 11 km de Arenillas, provincia de El Oro«, según reza el comunicado oficial del instituto científico.

Según el organismo especializado, «el mecanismo de ruptura sugiere un movimiento transcurrente con componente inversa, lo que indica que el sismo ocurrió en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana«, explicando el origen geológico de este evento sísmico que puso en alerta a la población ecuatoriana.

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este martes en Costa Rica, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El terremoto ocurrió a 7 kilómetros del cantón de Quepos, en la provincia de Puntarenas, zona conocida por ser un importante destino turístico costarricense, y tuvo una profundidad de 31 kilómetros que intensificó la percepción del movimiento en la superficie.

Este evento sísmico en territorio costarricense coincide con la cadena de terremotos que está afectando la región latinoamericana, evidenciando la actividad tectónica intensa que se está registrando en diferentes puntos del continente americano.

Argentina también experimentó un terremoto considerable durante esta jornada sísmica. Se trata de un sismo de magnitud 5.7, que se registró la madrugada de este miércoles en la provincia de La Rioja, ubicada al noroeste de Argentina, según reportó el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).

El epicentro del terremoto se ubicó a 77 kilómetros del municipio de Candelaria, en la provincia de San Luis, a una profundidad de 122 kilómetros, características que determinaron la intensidad con que se sintió este movimiento telúrico en las provincias del interior argentino.

La Red Geocientífica de Chile comunicó que un sismo de magnitud 4.0 ocurrió la madrugada del miércoles, a 13 km al noreste de Melipilla (región metropolitana de Santiago), con una profundidad de 74 kilómetros. Aunque de menor magnitud comparado con los otros eventos, este temblor completó la cadena sísmica que ha caracterizado estas intensas horas en la región latinoamericana.

Esta secuencia de sismos en diferentes países de América Latina durante un período tan corto ha llamado la atención de la comunidad científica internacional, que monitorea constantemente la actividad sísmica regional para determinar si existe alguna correlación entre estos eventos telúricos o si se trata de coincidencias geológicas independientes.