18 muertos tras explosión en mina de carbón en India

Al menos 18 personas fallecieron a causa de una explosión registrada en una mina de carbón en el estado indio de Meghalaya, situado en el noreste de La India, en la frontera con Bangladesh.

Explosión en mina de carbón deja 18 muertos en el noreste de India

La Policía indicó que el suceso tuvo lugar el jueves en el distrito de East Jaintia Hills y agregó que por ahora no se descarta que haya más personas en el interior de la mina, según recogió la cadena de televisión india NDTV.

El superintendente de la Policía de East Jaintia Hills, Vikash Kumar, recalcó que «parece» que la mina operaba sin permiso. Las autoridades iniciaron operaciones de rescate para determinar si quedan personas atrapadas en el interior del yacimiento carbonífero.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias y anunció el pago de compensaciones a las familias de los muertos y los heridos, aunque no especificó los montos ni los plazos de entrega de estos recursos.

Por su parte, el ministro principal de Meghalaya, Conrad Sangma, se mostró «profundamente entristecido» por el «trágico accidente» en la mina. «El gobierno de Meghalaya ordenó una investigación exhaustiva en torno al incidente», dijo en redes sociales, donde prometió que «los responsables harán frente a medidas legales estrictas«.

Meghalaya, un estado montañoso rico en recursos minerales, enfrenta desde hace décadas el problema de la minería ilegal de carbón. Las operaciones clandestinas suelen carecer de medidas de seguridad básicas, exponiendo a los trabajadores a condiciones extremadamente peligrosas que resultan en accidentes fatales con frecuencia alarmante.