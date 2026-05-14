Hombre vuela por los aires arrastrado por una tormenta, en India

Por Silvana Jarquin
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Múltiples y graves fracturas en brazos y piernas, sufrió un hombre tras ser levantado por el viento durante una tormenta esta semana en Bareilly, India.

En un video que se popularizó en redes, se ve a Nanhe Miyan aferrado a un cobertizo de hojalata en un salón de bodas para evitar salir volando. Sin embargo, una fuerte ráfaga lo elevó junto a la estructura.

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Tras volar varios metros, cayó en un campo de maíz cercano, donde fue auxiliado por los aldeanos. Ahora se recupera en un hospital.

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