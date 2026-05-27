La Compañera Nadeska Cuthbert, presentó Copias de Estilo ante el Señor Amit Kumar, Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, acreditándose como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Hermano Pueblo y Gobierno de la República de La India.

Nicaragua-India: Embajadora presenta credenciales en Nueva Delhi

En nombre del Pueblo y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, liderado por Nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y Compañera Rosario, la Compañera Cuthbert transmitió los más Fraternos Saludos y muestras de Cariño al Pueblo y Gobierno de la República de La India, destacando los históricos lazos de Amistad, Solidaridad y Cooperación que nos unen.

Y el Señor Amit Kumar, Jefe de Protocolo de la Cancillería de la India, dio la más cordial bienvenida a la Compañera Cuthbert y destacó la apertura de la Embajada de la República de Nicaragua en la República de la India, con sede en Nueva Delhi, como un paso importante hacia el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación y diálogo entre ambas naciones.

Nicaragua y la India reafirman su disposición de continuar profundizando las relaciones bilaterales y multilaterales, ampliando los espacios de cooperación, intercambio y entendimiento entre ambos Pueblos y Gobiernos.

