Myanmar reporta más de 45 muertos tras explosión de edificio lleno de explosivos

Más de 45 personas murieron y unas 70 resultaron heridas este domingo, luego de una fuerte explosión en un edificio donde se almacenaban explosivos para minería en la aldea de Kaungtup, en el noreste de Myanmar.

Myanmar: Explosión deja más de 45 muertos en Kaungtup

El estallido ocurrió alrededor del mediodía en una zona ubicada en la parte norte del estado Shan, cerca de la frontera con China, según reportes de rescatistas y medios noticiosos.

La comunidad afectada se encuentra a unos 3 kilómetros al sur de la línea fronteriza, en un sector donde la actividad minera forma parte de la dinámica local.

Los primeros reportes indican que el edificio funcionaba como punto de almacenamiento de explosivos usados para trabajos mineros, aunque las causas exactas del estallido no fueron precisadas.

La magnitud de la explosión encendió las alarmas en la zona, debido al alto número de fallecidos y heridos en una comunidad situada cerca de un corredor fronterizo sensible.