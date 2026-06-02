Delegación de Nicaragua Diseña visita el Instituto Técnico de Industria y Comercio de Beijing

Una delegación nicaragüense visitó el Instituto Técnico de Industria y Comercio de Beijing, una reconocida institución de formación técnica especializada en China, con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de formación en diseño de moda, creatividad, innovación y desarrollo integral del talento profesional.

La comitiva, integrada por la compañera Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña, y la compañera Karla Cuadra, productora general de la plataforma, fue recibida por el decano del instituto, compañero Ma Xin.

Durante el encuentro, la autoridad académica presentó los logros de la institución, destacando su modelo de formación vinculado a la industria y al sector empresarial, así como su experiencia en la preparación de talentos para competencias internacionales de alto nivel.

Por su parte, las representantes nicaragüenses agradecieron la bienvenida y señalaron que esta visita representa una valiosa oportunidad para fortalecer los conocimientos, capacidades e inspiración del talento creativo de su país, especialmente para el proyecto de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña.

Este encuentro se desarrolló en el marco de la celebración del primer «Nicaragua Diseña en China», evento que conmemora el 5to Aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambas naciones.



