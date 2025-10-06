Tigo Nicaragua y UCC gradúan a 119 docentes en innovación digital y uso de inteligencia artificial

Tigo Nicaragua y la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) celebraron la culminación exitosa de la Ruta Formativa 2025 «Crea, Enseña, Innova», un programa especializado que capacitó a 119 maestros y catedráticos en herramientas digitales, metodologías innovadoras e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

Tigo Nicaragua y la Universidad de Ciencias Comerciales gradúan a 119 docentes en programa de formación digital innovadora

Esta iniciativa se desarrolló en el marco del Día Mundial del Docente, que se celebra cada 5 de octubre para reconocer el papel esencial de los educadores en la transformación de la educación, y logró acumular más de 2,380 horas de formación especializada para fortalecer las competencias digitales del magisterio nicaragüense.

La clausura central del programa se celebró en Managua, donde participaron docentes provenientes de León y Matagalpa, consolidando así un esfuerzo educativo de alcance regional. Un total de 119 docentes de colegios y catedráticos universitarios culminaron con éxito este proceso formativo que incorporó experiencias de aprendizaje híbridas, sesiones en vivo y cursos prácticos enfocados en inteligencia artificial, gamificación, seguridad digital y metodologías innovadoras para fortalecer la práctica pedagógica.

Durante el evento de clausura celebrado en la Universidad de Ciencias Comerciales en Managua, más de 100 docentes recibieron sus certificados y participaron en un taller especializado sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, marcando el cierre de un proceso formativo que les proporcionó herramientas de vanguardia para mejorar su desempeño en el aula.

Docentes de León, Matagalpa y Managua reciben certificación en herramientas digitales de vanguardia

Iveth Mendoza, docente de UCC, expresó su valoración sobre la iniciativa: «Este espacio es sumamente atractivo y necesario, ya que nos acerca a recursos innovadores que responden al contexto actual y que son esenciales para que la educación avance hacia un conocimiento más integral, dinámico y adaptado a las necesidades del siglo XXI«.

La educadora destacó cómo el programa logró conectar las necesidades actuales de la enseñanza con las herramientas tecnológicas disponibles, proporcionando a los docentes participantes una perspectiva actualizada sobre las posibilidades de innovación en el ámbito educativo.

Compromiso empresarial con la educación nicaragüense

María José Argüello, gerente de responsabilidad social corporativa de Tigo Nicaragua, declaró que «a través de esta ruta, Tigo Nicaragua reconoce la labor del docente nicaragüense y le brinda herramientas prácticas que potencian la enseñanza y los prepara para formar a nuevas generaciones en un mundo cada vez más conectado con nuevas posibilidades que impactarán en el aula de clase».

La ejecutiva enfatizó el compromiso de la empresa con el desarrollo del sistema educativo nacional, posicionando este programa como parte de una estrategia integral para apoyar la modernización de los procesos de enseñanza en el país centroamericano.

La Ruta Formativa 2025 forma parte del programa Maestr@s Conectad@s de Tigo Nicaragua, que ofrece experiencias innovadoras de aprendizaje con acceso gratuito, contenidos actualizados y certificación para todos los docentes participantes. Los interesados en formar parte de este programa pueden ingresar a la página web de TIGO en http://ti.go.ni/mc para acceder a los recursos disponibles.

Esta plataforma educativa representa un esfuerzo sostenido de la empresa de telecomunicaciones por contribuir al fortalecimiento de las capacidades docentes en Nicaragua, democratizando el acceso a formación especializada en tecnologías educativas.

Universidad destaca impacto transformador

Ruta Formativa 2025 prepara a educadores nicaragüenses para la enseñanza del siglo XXI

Eddy Baltodano, rector de UCC, manifestó que «en la Universidad de Ciencias Comerciales UCC celebramos este día reconociendo el rol esencial y trascendental del docente como el principal agente de cambio en nuestra sociedad. Este programa ha sido fundamental para fortalecer sus competencias digitales, desde la gamificación hasta el uso ético y práctico de la Inteligencia Artificial, preparándolos para ser catalizadores de la innovación en el aula».

El rector universitario subrayó cómo la iniciativa no solo proporcionó herramientas técnicas, sino que también enfatizó aspectos éticos del uso de tecnología en la educación, preparando a los educadores para implementar responsablemente las nuevas tecnologías en sus procesos de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes.