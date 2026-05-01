Airpak y FAMA sellan alianza para facilitar trámites a familias nicaragüenses

En la mañana de este jueves, las autoridades financieras de AirPak y FAMA anunciaron una alianza estratégica destinada a fortalecer la atención al cliente.

AirPak FAMA Unen Fuerzas: Revolucionan Pagos con ‘Págalo Todo’

Esta colaboración busca ofrecer mayor seguridad, agilidad y confianza a las familias que necesitan realizar sus gestiones financieras en un solo punto de atención.

A través de la iniciativa «Págalo Todo», los usuarios ahora pueden efectuar el pago de sus servicios básicos, cuotas de préstamos, transacciones financieras y envíos de documentos o paquetes desde las agencias de FAMA y AirPak.

El objetivo central es permitir que el cliente resuelva todas sus necesidades de pago de manera centralizada y eficiente.

El licenciado Joel Fonseca, de AirPak, destacó que la marca «Págalo Todo» ha sido diseñada para que los clientes gestionen servicios, préstamos y tarjetas de crédito con el respaldo de una seguridad fortalecida gracias a esta unión con FAMA.

Según Fonseca, esta estrategia es un paso clave para optimizar la experiencia del usuario.

Por su parte, la licenciada Valeria Vega, gerente comercial de FAMA, expresó su agradecimiento a AirPak y Western Union por la confianza depositada en la institución.

Vega reafirmó que FAMA se consolida como el mejor aliado comercial para servir a las familias, garantizando un servicio cercano y de alta calidad.

