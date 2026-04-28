Loto Nicaragua celebra 15 años cambiando vidas con Gran Acumulado Nacional

Con entusiasmo Loto está celebrando 15 años de trayectoria llevando oportunidades y esperanza a miles de nicaragüenses y es por eso que han anunciado un atractivo y fabuloso acumulado a nivel nacional.

Loto Nicaragua celebra 15 años con acumulado de hasta C$80,000

Claudia Gutiérrez, Directora de Asuntos Corporativos, destacó la importancia del acompañamiento de Tu Nueva Radio Ya en la difusión de los sorteos, resaltando el impacto comercial y social de esta alianza.

Asimismo, subrayó que en estos 15 años Loto ha aportado más de mil 570 millones de córdobas en utilidades destinadas a programas sociales del Gobierno Sandinista para el Instituto Nicaragüense de Deporte y el Ministerio de La Familia.

El boleto del sorteo del acumulado nacional tiene un costo de 20 córdobas y estará vigente los días 28, 29 y 30 de abril de 2026, brindando a los jugadores nuevas oportunidades de ganar importantes premios.

Mariángeles Molina, Presentadora de Loto, dijo que los sorteos se realizarán a la 1:00 de la tarde y a las 7:00 de la noche, donde se definirá el monto acumulado que podrá llevarse un afortunado ganador.

Loto: ¡Nicaragua celebra 15 años de suerte!

El acumulado podría alcanzar entre 50 mil y hasta 80 mil córdobas, dependiendo de la participación de los jugadores, enfatizó la guapa presentadora.

Con más de mil 800 agentes distribuidos en todo el país, Loto continúa consolidándose como parte de la cotidianidad de los nicaragüenses, quienes suelen elegir números significativos como fechas de cumpleaños, aniversarios o momentos especiales.

“Son 15 años cambiando vidas, llevando suerte a cada rincón del país y celebrando junto a nuestros jugadores sus historias de éxito”, expresó Molina, invitando a la población a sumarse a esta gran fiesta de premios de Loto.

