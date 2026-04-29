Kash elimina comisiones en transferencias bancarias

BAC Nicaragua capacitó a emprendedores en el taller «Publicidad en Facebook e Instagram para vender más» y presentó su aplicación Kash que permite transferencias entre bancos sin comisiones, en el marco del Día Mundial del Emprendimiento.

Emprendedores aprenden marketing digital con BAC

La app permite enviar y recibir dinero de forma inmediata, sin comisiones y disponible 24/7, además de generar cobros mediante códigos QR y enlaces de pago compartibles por WhatsApp.

Marla Reyes, especialista en marketing digital, entrenó a los participantes en desarrollo de campañas en plataformas Meta, segmentación de audiencias e interpretación de métricas, según informó La Nueva Radio YA.

Los emprendedores de diversos sectores, principalmente servicios, aprendieron a optimizar inversiones publicitarias incluso con presupuestos reducidos.

Transferencias sin comisiones entre bancos

BAC capacita emprendedores con app Kash sin comisiones

Kash elimina la necesidad de tener múltiples cuentas bancarias para recibir pagos. Los enlaces de pago pueden configurarse con monto fijo o abierto, facilitando ventas remotas.

Alba Aguirre, Subgerente de Sostenibilidad y Comunicación de BAC, explicó el propósito de la iniciativa. «A través de Kash, no solo simplificamos las transacciones, sino que también facilitamos el crecimiento de los emprendimientos», declaró la ejecutiva.

Andrea García, de Blue Sakura Shop, destacó los beneficios de la aplicación. «Kash representa una oportunidad para facilitar los pagos, mejorar la experiencia del cliente y evitar comisiones que pueden afectar las ventas», señaló la emprendedora.

José Miguel Larrave, de Pollos Doral, agregó que estas capacitaciones le permiten mejorar la conexión con sus clientes y fortalecer estrategias de crecimiento.

Funciones adaptadas para negocios

La plataforma incluye la función «personas de confianza» que permite validar pagos recibidos sin compartir contraseñas, ideal para emprendedores que trabajan con equipos.

«Estos espacios nos ayudan a fortalecer habilidades clave como la segmentación de públicos y la creación de contenido», agregó García sobre el impacto del taller que reunió a emprendedores enfrentando retos de captación de clientes y gestión de precios en entornos digitales.