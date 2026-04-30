Delicia lanza nuevo Jamón Honey Smoked en Nicaragua

Embutidos Delicia lanzó su nueva línea Delimás con rebanadas delgadas y presentó el Jamón Honey Smoked, un nuevo sabor que ya está disponible en puntos de venta en todo el país.

Llega Jamón Honey Smoked de Delicia al país

La marca con más de 30 años en el mercado nicaragüense busca ofrecer productos con mayor versatilidad para crear platillos únicos para toda la familia.

Rebanadas más delgadas para más sabor

Delimás trae rebanadas delgadas y nuevo sabor

Las nuevas Delimás vienen en presentación de cortes delgados que permiten mayor practicidad en la preparación de alimentos, según informó La Nueva Radio YA.

Rina Ramos, Gerente de Marca, explicó la estrategia de innovación. «En Cargill siempre estamos innovando con nuestra marca Delicia, ofreciendo productos llenos de sabor y frescura», declaró la ejecutiva.

Jamón Honey Smoked llega a todo el país

El nuevo sabor ahumado con miel está diseñado para crear platillos únicos y ya se encuentra disponible en supermercados y pulperías de Nicaragua.

La empresa cumple con todos los estándares y certificaciones de calidad para brindar variedad de productos para cada ocasión.

Cargill, 55 años en Centroamérica

Delicia es propiedad de Cargill desde 1986, una empresa con más de 160 años de experiencia global y 55 años de presencia en la región centroamericana.

La compañía emplea a 10,000 personas en Centroamérica como parte de sus 155,000 empleados a nivel mundial. Actualmente tiene presencia en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

«Queremos invitar a los consumidores a descubrir más experiencias de sabor, a experimentar más y disfrutar en familia un universo de posibilidades con Delimás», agregó Ramos sobre la campaña que busca posicionar los nuevos productos como opción para cualquier momento de la semana.