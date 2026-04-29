Tigo Nicaragua lanzó el programa Conectadas que capacita a mujeres emprendedoras para crear y gestionar sus propios sitios web, incluyendo hosting y dominio gratuito por un año.

Conectadas: programa gratuito de páginas web para mujeres

La iniciativa se desarrolla en alianza con ValexWeb, organización especializada en desarrollo tecnológico que brinda asesoría técnica y mentoría para construir páginas mediante WordPress.

Certificado oficial

Tigo regala sitios web a mujeres emprendedoras

Las participantes reciben un certificado que valida las competencias adquiridas durante la capacitación, permitiéndoles gestionar su presencia digital de manera autónoma, según informó La Nueva Radio YA.

María José Argüello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo, explicó el alcance del programa. «Reunimos a emprendedoras de diversos sectores del comercio, gastronomía, servicios, belleza y emprendimientos creativos», declaró la ejecutiva.

De redes sociales a sitio web propio

Emprendedoras reciben hosting y dominio gratis por un año

Muchas emprendedoras ya utilizaban redes sociales para promocionar sus productos. Ahora dan el salto a tener una plataforma web propia para profesionalizar sus negocios.

El programa combina herramientas prácticas, guía técnica y metodología especializada para que las mujeres amplíen su alcance en internet.

Reducción de brecha digital femenina

Tigo capacita a mujeres para crear sus propios sitios web

Conectadas reafirma el compromiso de Tigo con la reducción de la brecha digital y la inclusión tecnológica de las mujeres nicaragüenses.

La empresa, ubicada en Ofiplaza San Dionisio en la pista suburbana de Managua, es líder en servicios de tecnología móvil y fija en el país.

«Gracias a Conectadas, dan un paso más con una plataforma web propia, consolidando su posicionamiento digital y profesionalizando sus negocios», agregó Argüello sobre el impacto del programa que demuestra que la educación digital es motor clave para el desarrollo empresarial femenino.