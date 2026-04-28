Rosquillas Castillo: un legado gastronómico que perdura desde 1850 en El Viejo

Con más de 170 años de historia, Rosquillas Castillo se ha consolidado como un referente de la identidad cultural en el occidente de Nicaragua.

Rosquillas Castillo: celebra 170 años de sabor artesanal

Bajo la dirección de su propietario, Michael Andrés Ayala Castillo, esta empresa familiar ha logrado preservar una receta que ha trascendido a través de cuatro generaciones, convirtiendo la elaboración de rosquillas, hojaldras y cosa de horno en un verdadero patrimonio del sabor chinandegano.

En la actualidad, el emprendimiento ha experimentado una importante evolución gracias al acompañamiento integral del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Michael Andrés Ayala Castillo

Este respaldo institucional ha sido fundamental para que el negocio transite hacia la modernización, permitiéndoles participar en ruedas de negocios y enriquecer sus procesos mediante el intercambio de experiencias con destacadas productoras de la ciudad de Somoto.

La tecnificación ha sido una pieza clave en este crecimiento, destacando la implementación de sistemas de quemadores industriales en sus hornos.

Rosquillas Castillo: sabor artesanal en El Viejo

Esta innovación garantiza una temperatura estable durante el horneado, lo que se traduce en una textura superior y una calidad constante en cada producto.

Asimismo, la marca ha fortalecido su presencia en el mercado con el diseño de empaques especializados y la obtención de su registro de marca oficial.

Rosquillas Castillo invita a las familias nicaragüenses a degustar la auténtica tradición artesanal de El Viejo.

Los interesados pueden realizar sus pedidos o consultas a través de los números 8454-0632, 7532-0741 o 2344-0145.

Sus instalaciones están ubicadas de la gasolinera PETRONIC, 1 cuadra al Norte y 10 varas abajo, donde el aroma y el sabor de la historia esperan por usted.