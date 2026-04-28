Zoocriadero RASA cumple tres décadas de éxito en Nindirí

En un esfuerzo por fortalecer la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible, el MARENA, en coordinación con la Policía Nacional, realizó una visita de seguimiento al Zoocriadero de Reptiles y Anfibios S.A. (RASA).

RASA, 30 años exportando biodiversidad nicaragüense

Ubicado en la comunidad El Raizón, municipio de Nindirí, este centro es dirigido por el protagonista Roberto Romero, quien acumula 30 años de experiencia en la crianza de especies bajo condiciones controladas.

Durante la inspección, las autoridades verificaron los estándares de limpieza, los planes de alimentación y el bienestar de más de 5,000 ejemplares pertenecientes a 31 especies distintas.

Entre la variada fauna que se reproduce en este espacio destacan ranitas, turipaches, lagartijas, arañas, pichetes, tortugas y serpientes, todas manejadas bajo estrictos protocolos de cuido y comodidad.

Este emprendimiento nicaragüense no solo destaca por su manejo técnico, sino también por su proyección internacional.

En cumplimiento con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), RASA realiza 36 exportaciones anuales con destino a mercados exigentes en Canadá, Francia y Bélgica, lo que representa un aporte significativo a la economía nacional y el posicionamiento de productos no tradicionales.

Además de su enfoque comercial, el zoocriadero mantiene un firme compromiso con el medio ambiente a través de la liberación del 10% de su producción anual en su hábitat natural.

Esta acción garantiza la repoblación de las especies y asegura que el aprovechamiento de la fauna silvestre se realice de manera responsable, contribuyendo directamente a la preservación del ecosistema en la zona de Masaya.