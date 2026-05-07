Estabilidad para tu bolsillo: Banco Central mantiene sus tasas

El Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió dejar inmóvil la Tasa de Referencia Monetaria (TRM) en 5.75 por ciento. Esta cifra es la que usa la institución para marcar el paso de cuánto cuesta el dinero en córdobas para las operaciones de un solo día.

De igual manera, las autoridades informaron que las tasas para las ventanillas de reportos y depósitos monetarios siguen sin cambios, en 7.00% y 4.50% respectivamente.

¿Por qué no cambió la tasa?

La decisión de mantener estos números busca que la moneda nacional siga fuerte y que los pagos dentro y fuera del país se realicen con normalidad.

El BCN analizó dos escenarios clave:

1. El mundo y sus riesgos

Afuera las cosas siguen algo inciertas por problemas geopolíticos y comerciales que afectan los precios y el transporte de productos. Aunque la economía mundial crece, lo hace más despacio. Otros bancos en países desarrollados ya empezaron a bajar sus tasas, pero todavía se cuidan por si el precio de la energía sube.

2. Nicaragua sigue creciendo

En casa, la economía mantiene su buen ritmo gracias al consumo de la gente, los préstamos que da la banca privada y las exportaciones que mandamos al extranjero. Además, hay poca gente sin trabajo y el empleo formal se mantiene estable.

Precios bajo control

El Banco Central espera que la inflación (el alza de los precios) siga baja y estable. A esto ayudan mucho los subsidios que mantiene el Gobierno y la política de cambio de moneda, lo que evita que los problemas de otros países nos golpeen tan duro el bolsillo.

La institución aseguró que seguirá vigilando de cerca cómo se mueve la economía para ajustar estas tasas solo si es necesario en el futuro.