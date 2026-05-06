Más de 580 vehículos son importados en la última semana

La Empresa Portuaria Nacional destaca que en la semana del 27 abril al 3 de mayo 2026, fueron atendidos 17 buques internacionales, con una carga total de 144 mil toneladas métricas.

Puertos Nicaragua: 17 buques, 144 mil toneladas en una semana

Carlos Aburto, gerente general de la Portuaria Nacional, precisó que se importaron 587 vehículos nuevos, rollos de tela, cerámica, suministro para pesca, repuestos industriales, artículos plásticos, entre otros.

Además, exportamos durante la semana anterior: mil 46 contenedores de licores, cacao y madera procesada con destino a Canadá, Bélgica y China. También, semilla de jícaro, carne de res y frijoles rojos. Y más de 143 mil personas visitaron los puertos turísticos.

