Todo listo para Concurso Nacional de Barismo «Arte en Café»

La pasión por el café se toma Nicaragua con el Concurso Nacional de Barismo «Arte en Café», una iniciativa impulsada desde el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos.

Barismo Nicaragua: «Arte en Café» explota talento

El certamen busca reunir a los mejores talentos del país y resaltar la creatividad en la preparación y presentación del café nicaragüense.

La primera parada será este 8 de mayo a las 9 de la mañana en Jinotega, en las instalaciones de INATEC, donde arrancará la primera feria territorial con el concurso de barismo.

El evento está dirigido a mayores de 18 años, nicaragüenses o residentes, que cuenten con experiencia y habilidades en el arte del café, incluyendo baristas y dueños de cafeterías.

El recorrido nacional incluirá ferias territoriales en distintos departamentos el 11 de julio en Caraz, 25 de julio en Madriz, 15 de agosto León, 21 de agosto en Managua, 28 de agosto Estelí y 11 de septiembre en Matagalpa.

De cada territorio serán seleccionados los dos mejores baristas, quienes avanzarán a la gran final nacional prevista para el 21 de noviembre en Managua.

Se espera la participación de más de 100 competidores a nivel nacional donde se celebra el talento e impulsa el emprendimiento y posiciona el café nicaragüense como símbolo de identidad y creatividad, destacó la compañera Zoyla Pérez, del Ministerio de Emprendimientos.

