Nicaragua arranca julio con dianas y desfiles

Iniciamos Julio, Julio Eterno, Victorioso, en el SIEMPRE MÁS ALLÁ de nuestro General Sandino y de todo su/nuestro Gran Pueblo, Triunfante en el Espíritu Inmenso de Dignidad y Decoro Nacional, ese Gran Espíritu que és el Alma Nicaragüense, por Gracia de Dios.

Juventud Sandinista 19 de julio y la militancia Sandinista realizan una Diana en Celebración al 131 natalicio del General de Hombres y Mujeres libres Augusto Nicolás Calderon Sandino

Este Primero de Julio, és este miércoles, realizaremos Dianas en todos los Municipios, Comarcas y Comunidades de nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre.

Por las tardes del mismo Primero, desfilaremos con nuestras Bandas Rítmicas y con los Personajes y Trajes de nuestro Folklore, nuestra Tradición, nuestra Cultura, realzando este Mes de tanta Valentía, con el Corazón vibrante de la Cultura, el Arte y la Historia de Liberación Nacional que protagonizamos.

TODOS JUNTOS, TODOS SANDINISTAS

SIEMPRE MÁS ALLÁ

NUESTRA VICTORIA ÉS LA PAZ!

Celebramos cada día de este Julio, este otro Julio, en Honor y Gloria, a todo el Firmamento de Héroes y Mártires que han hecho posible estos Amaneceres, estas Auroras, estos Días de Orgullo Patrio, de Alegría y Agradecimiento al Padre Celestial, estos Días de Vida Buena y Plena, desde nuestras Sagradas Creencias, como Pueblo Cristiano, Socialista, Solidario, Pueblo de Dios.

En cada Municipio, Comarca, Comunidad, celebramos y nos inclinamos ante el Fulgor de nuestros Héroes y Mártires, alzando las Banderas Rojinegras de las Luchas Honrosas de Anticolonialismo y Antiimperialismo, Raíz de nuestra Cultura Patriótica y Liberadora.

El 15 honramos a Julio, Padre de la Resistencia y Guerrillero Heroico, Guerrillero Invicto.

El 17 celebramos la Alegría Nacional, y el 18 las Vigilias que anticipan la Aurora Gloriosa del 19 de Julio.

El 19 desfilaremos en las Plazas de nuestros Municipios, Comarcas y Comunidades, y desde la Plaza de la Fé estaremos, TODOS JUNTOS, TODOS SANDINISTAS, celebrando la continuidad de las Bendiciones y Victorias que Dios derrama sobre esta Patria Libre y Grandiosa.

En todas las Plazas estaremos unidos por los Cantos y el Sentido Íntimo, Personal, y por supuesto Nacional, de Dignidad y de Futuro.

La Juventud que protagoniza estos Extraordinarios Días de Victorias, Días de Juventud que és continuidad de las Batallas, la Juventud Sandinista 19 de Julio, marca el paso hacia un Futuro Magnífico, Espléndido, Cristiano, Solidario, y Libre de Pobreza.

Siempre Más Allá és la Consigna…!

Siempre Más Allá és el Mandato…!

Siempre Más Allá és Nuestra Épica

y Esplendorosa Realidad !

TODOS JUNTOS, TODOS SANDINISTAS

VAMOS ADELANTE!

