Sismo de magnitud 6,3 sacude Chile

Un sismo de magnitud 6,3 se registró este viernes a 41 kilómetros al suroeste de la ciudad de Huasco, en Chile.

El temblor tuvo una profundidad de 27 kilómetros, y según reportes de medios locales, el sismo se sintió con fuerza también en la ciudad argentina de Mendoza, así como en otras provincias del oeste del país suramericano.

Chile es uno de los países que registra más actividad sísmica del globo, debido a su ubicación geográfica, insertado en la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y la de Sudamérica, por lo que los temblores son frecuentes.