Joven conocido como «La Pajarita» es hallado sin vida cerca del Centro Turístico de Granada

Una trágica noticia conmocionó a los habitantes de Granada este martes, tras el hallazgo del cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición del joven Kevin Antonio Montiel Blanco, de 25 años, en unos predios baldíos ubicados cerca del Centro Turístico de la ciudad.

Kevin Antonio Montiel Blanco miembro de la Diversidad Sexual conocido como «La Pajarita»

Kevin Antonio, era un miembro de la diversidad sexual conocido popularmente como “La Pajarita”, habitaba en Villa Solidaridad, y había sido visto por última vez el pasado 31 de diciembre.

Según informaron sus familiares, el joven salió de su vivienda para celebrar las festividades de fin de año y, al no regresar, iniciaron una angustiosa búsqueda que terminó hoy con la confirmación de su deceso.

Al lugar del hallazgo se presentaron peritos de la Policía Nacional y un médico forense para realizar las investigaciones pertinentes.

El informe forense preliminar dictaminó que la causa directa de muerte fue un trauma craneoencefálico severo por un golpe en la cabeza.

Debido al estado de descomposición del cadáver, se estima que el joven tenía más de tres días de haber fallecido.

Dada la condición en la que fue encontrado el cuerpo, se orientó una sepultura inmediata.

La Alcaldía Municipal de Granada brindó acompañamiento a la familia doliente mediante la donación del féretro y el espacio en el cementerio de la Gran Sultana para su eterno descanso.

Conmoción en Granada por la trágica muerte de Kevin Montiel

Las autoridades policiales mantienen las investigaciones abiertas para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el golpe que le segó la vida al joven y establecer si hubo mano criminal en el hecho.

