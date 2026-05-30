Madrecitas demostraron su puntería en «El Chancletazo»; cumpleañera y madre con discapacidad visual destacaron entre las ganadoras

La alegría, el entusiasmo y la buena puntería fueron protagonistas este sábado durante el concurso “El Chancletazo”, realizado durante la celebración de “La Madre Panza 2026”, organizada por Tu Nueva Radio Ya, en la Academia Nicaragüense de la Danza, de Managua.

La gran ganadora fue Patricia del Carmen Fuentes, habitante del barrio Hialeah y madre de cuatro hijos, quien logró el primer lugar al demostrar una extraordinaria precisión para impactar una botella con una chancleta.

La victoria tuvo un significado aún más especial para doña Patricia, ya que celebró junto a Tu Nueva Radio Ya su cumpleaños número 60.

“Estoy feliz, mi cumpleaños ha sido inolvidable. Es primera vez que participo en las actividades de Tu Nueva Radio Ya y desde ahora hasta mi último día voy a venir”, expresó emocionada la feliz cumpleañera.

Como premio, doña Paty recibió un arreglo de Florestal, una plancha de Comercial Filadelfia, una canasta Mentolín y una canasta Cerenervón.

El segundo lugar de “El Chancletazo”, fue para Rosa Idalia Gutiérrez Gutiérrez, de 40 años y originaria del municipio de Villa El Carmen y madre de tres hijos, quien también destacó por su habilidad en la competencia y fue premiada con un arreglo de Florestal y una plancha de Comercial Filadelfia.

Uno de los momentos más emotivos de la competición lo protagonizó Jenny Lorenza Novoa López, de 59 años y residente del Memorial Sandino, quien conquistó el tercer lugar y la admiración de todos los asistentes.

A pesar de tener discapacidad visual, doña Jenny demostró una sorprendente puntería que le permitió ubicarse entre las ganadoras.

“Mi ceguera es hereditaria. Tengo astigmatismo, miopía y cataratas, pero eso no me impide disfrutar mi vida. Tengo tres hijos, aprendí a hacer piñatas, vinos y me dedico a hacer masajes terapéuticos”, compartió emocionada a La Súper Líder del Dial.

El concurso “El Chancletazo” consiste en derribar una botella utilizando únicamente una chancleta, resultando ganadora la participante que demuestre la mejor puntería. Este año tuvimos más de 15 competidoras, pues año a año se suman las mamás expertas en corregir a sus hijos con las chanclas.