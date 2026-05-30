Señora que hace cinco meses perdió a su esposo gana el primer lugar en concurso «El Huevo» de Tu Nueva Radio YA

Con una sonrisa, mucho entusiasmo y una gran habilidad para mantener el equilibrio, doña Ignacia Lucía Rocha, de 69 años y habitante de Villa Argentina, en el Distrito II de Managua, se alzó este sábado con el primer lugar del concurso “El Huevo”, al completar el recorrido en un tiempo récord de 34 segundos durante la celebración de La Madre Panza 2026.

La capitalina llegó a la Academia Nicaragüense de la Danza sin imaginar que terminaría llevándose los máximos honores de una de las competencias más esperadas del evento organizado por Tu Nueva Radio Ya.

Su triunfo tuvo un significado especial, ya que hace apenas cinco meses sufrió la pérdida de su esposo, quien falleció a causa de complicaciones derivadas de la diabetes.

“A pesar del difícil momento que he vivido, decidí venir a la actividad para compartir, distraerme y disfrutar de esta linda celebración en honor a todas nosotras las madres”, expresó emocionada doña Ignacia quien tuvo tres hijos, y quien recibió útiles y bonitos premios, entre ellos, una hermosa canasta de DIESA, una canasta de La Costeña y un balde con productos VERITO.

El segundo lugar del concurso de “El Huevo”, fue para Priscila Medrano Pérez, de 32 años, quien completó el recorrido en 36 segundos. La joven ya conocía el ambiente festivo de Tu Nueva Radio Ya, pues hace dos años participó en el popular concurso “El Chancletazo”, aunque en aquella ocasión no llevó premios, en esta edición ganó una canasta de La Costeña y un hermoso balde con productos VERITO.

Por su parte, el tercer lugar fue compartido por las hermanas Nora Camila Sánchez Aburto y Marina Gricelda Sánchez Aburto, originarias de Mateare, quienes registraron un tiempo de 45 segundos. Las concursantes llegaron desde tempranas horas a la actividad y fueron premiadas con productos VERITO, una canasta de IREX y una canasta de Electrolic.

El concurso “El Huevo” es una de las dinámicas más esperadas y emocionantes de las actividades organizadas por Tu Nueva Radio Ya. En esta divertida competencia, las madres deben trasladar un huevo sobre una cuchara mientras caminan y bailan, para luego entregárselo a otra participante sin dejarlo caer. La ganadora es quien completa el recorrido en el menor tiempo posible, poniendo a prueba su equilibrio, coordinación y destreza.