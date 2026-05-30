Doña Martha Pérez gana por segundo año consecutivo el concurso «Mamá Bailarina» de Tu Nueva Radio YA

La señora Martha Margarita Pérez Avilés, de 65 años y habitante del barrio Hialeah de Managua, conquistó por segundo año consecutivo el primer lugar del concurso “Mamá Bailarina”, durante el original evento La Madre Panza 2026, organizado por Tu Nueva Radio Ya.

Visiblemente emocionada, doña Martha expresó su agradecimiento tras recibir nuevamente el máximo reconocimiento.

«Estoy feliz porque llevo dos años ganándome el primer lugar. Gracias a Tu Nueva Radio Ya por esta bonita actividad», manifestó la linda señora jubilada y madre de tres hijos.

Con su talento y energía en la pista de baile, doña Martha destacó al ritmo de diversos géneros musicales como cumbia, salsa, reguetón, música disco y el tradicional «Palo de Mayo», con los que cautivó al público que asistió a la Academia Nicaragüense de la Danza, este 30 de mayo.

Además de los aplausos del público, doña Marthita ganó un arreglo de Florestal, una plancha de Comercial Filadelfia, una canasta Mentolín y una canasta Cerenervón.

El segundo lugar del alegre concursl fue para doña Johana Vílchez Arteaga, de 62 años y residente del barrio Santa Ana Sur de Managua, quien obtuvo un arreglo floral y una plancha.

Mientras tanto, el tercer lugar lo obtuvo Elsa María Pérez, de 67 años, habitante de Batahola Sur y madre de ocho hijos, quien fue premiada con un paquete de Electrolito y una canasta de Irex.

El concurso «La Mamá Bailarina» forma parte de las actividades especiales dedicadas a celebrar a las madres nicaragüenses, durante el original evento La Madrw Panza de la Súper Lider del Dial.