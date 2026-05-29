El joven brasileño Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic de Roland Garros en un partido inolvidable

Le ganó al serbio por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en casi cinco horas de partido

El brasileño João Fonseca, de apenas 19 años, no olvidará este 28 de mayo de 2026. Pudo haber jugado el partido de su vida para derrotar a uno de sus ídolos, el serbio Novak Djokovic, quien a los 39 años está en el otro extremo de su carrera. Tercer preclasificado del torneo, dio todo y más hasta el final de un extenuante partido, de más de cinco horas. Fue 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 para meterse en los octavos de final del Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

El brasileño cerró el partido con tres aces consecutivos y coronar así una remontada inolvidable. Había ido a remolque durante todo el partido: el doble 6-4 en los dos primeros parciales hacía presagiar que el serbio se impondría por la vida rápida. Pero el joven de apenas 19 años jamás se dio por vencido, aprovechó el quedo físico del serbio -que igualmente siguió sacando perfecto- y mandó el partido al quinto set.

En el parcial decisivo, el desparpajo de Fonseca hizo el resto: a fuerza de drop-shots, aces y tiros ganadores, el brasileño se quedó con un partido que quedará en la memoria de los fanáticos del tenis. Es cierto que el serbio tuvo problemas físicos, aunque no al nivel de Jannik Sinner ante Juan Manuel Cerúndolo. Se lo vio intentando combatir el calor con toallas frías e incluso vomitó. De todas formas, Novak siguió siendo Djokovic. Con su muñeca. Con su talento. Con su tenis. No le alcanzó y quien festejó fue Fonseca. Un gran regalo de cumpleaños para su madre.

Fonseca apenas podía hablar en la entrevista post-partido con Alex Corretja: “Sólo jugué. Sólo disfruté de enfrentarlo por primera vez. Le agradecí y estoy muy feliz”, dijo el portugués, extenuado tras el esfuerzo físico. Y añadió: “No me puse a pensar en las condiciones de la cancha. Sólo pensaba en pegarle a la pelota lo más rápido que podía. Él no falla. ¡Todavía pensamos que tiene 20 años!“, elogió Fonseca.

El brasileño fue el segundo rival que pudo vencer a Djokovic luego de haber perdido los dos primeros sets. ¿El anterior? El alemán Jürgen Melzer en los cuartos de final de Roland Garros 2010. La estadística es lapidaria: el serbio había ganado 289 de los 290 partidos en los que se había impuesto en los dos primeros parciales.

El brasieño continuó con sus respuestas: “Creo que al final del partido estaba en mejor estado que yo. Es loco. A medida que oscurecía, sentí que la él estaba más lento. Fue mejor, porque pude pegarle más rápido a la pelota. Igual, me sentía sofocado por el calor. Tocaba la pelota y la pelota se iba. No me sentía muy bien. Pero luché”, recordó. Y sobre la definición, en la que pasó de estar break-point abajo a sellar el triunfo con tres saques ganadores, Fonseca indicó: “Simplemente, pensaba que podía hacer aces. Pensé en John Isner… y me sentí muy feliz de disfrutar este momento”.