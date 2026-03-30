Fuerte sismo de 5.4 sacude esta madrugada las costas de Pochomil y Masachapa

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó de un fuerte sismo de magnitud de 5.4 en la escala abierta de Richter, seguido de otras réplicas no mayores de 3.

Epicentro sísmico en Pochomil al amanecer

El evento de 5.4 ocurrió a las 01 horas con 30 minutos de esta madrugada, con epicentro a 66 kilómetros al suroeste de Pochomil, municipio de San Rafael del Sur, Managua, a una profundidad de 26 kilómetros.

A este temblor le siguieron otros tres de magnitudes uno de 3.3 y dos de 3.2 con epicentro siempre al suroeste de Pochomil.

Los sismos según el INETER, están relacionados a con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe.

Hasta el momento solamente se reporta el susto entre los habitantes de la zona, además los visitantes que se encuentran veraneando en la zona.

