En el fin de semana, 21 personas fueron asesinadas en Ecuador… algunas cabezas estaban frente a la playa

Al menos 21 personas murieron de manera violenta en el último fin de semana en la provincia costera de Manabí, en Ecuador, que se encuentra bajo estado de excepción.

Según medios locales, una masacre se registró en la comunidad de Santa Teresa de la parroquia rural de Santa María, en el cantón El Carmen, cuando sujetos armados ingresaron a un prostíbulo y asesinaron a cinco personas.

Otro hecho ocurrió en Puerto López, donde se hallaron cinco cabezas humanas amarradas frente a la playa, la Policía presume que el crimen tuvo lugar en altamar; entretanto, en Portoviejo, la capital de Manabí, el dueño de un restaurante de comida china murió tras ser atacado a tiros dentro de su propio negocio.

En tanto, las 10 muertes violentas restantes se contabilizaron en el distrito de Manta, que abarca a Montecristi y Jaramijó.