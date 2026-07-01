Perrita perdida un mes reaparece «festejando» en México

Una historia verdaderamente insólita y conmovedora se ha vuelto viral en las últimas horas. Una joven mexicana logró reencontrarse con su perrita, que llevaba un mes desaparecida, tras reconocerla de manera fortuita durante una transmisión en vivo en los festejos por la victoria de la Selección de México sobre la República Checa.

El emotivo reencuentro ocurrió el pasado 25 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados se congregaron para celebrar el triunfo azteca, según reportó ABC Noticias.

La dueña de la mascota, identificada en redes sociales como Ale García, relató la increíble secuencia. Su perrita se había extraviado el pasado 27 de mayo, y tras semanas de intensa búsqueda sin resultados, la esperanza parecía perderse, sin imaginar que el destino daría un giro inesperado durante las celebraciones futbolísticas.

La perrita fue localizada a 15 kilómetros de distancia del lugar donde inicialmente se había perdido y cuando Ale García veía la cobertura de los festejos apareció en cámara su mascota siendo cargada y consentida por un grupo de aficionados.

«Quería seguir viviendo la vida recia»

A través de sus redes sociales, la joven compartió su enorme felicidad y agradecimiento por tener a su compañera de regreso, tomándose la situación con un toque de humor tras semanas de angustia.

«La vida es buena, México ganó y encontré a mi perrita después de mucho tiempo gracias a una transmisión en vivo», escribió Ale García, bromeando además con que su mascota aparentemente «quería seguir viviendo la vida recia» junto a la hinchada.