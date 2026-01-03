Delcy Rodríguez: El unico presidente de Venezuela es Nicolás Maduro

La funcionaria exigió la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este sábado que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente del país suramericano, luego de que este fuera secuestrado la madrugada de este sábado tras una agresión de EE.UU.

«Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores; único presidente de Venezuela», manifestó Rodríguez en declaraciones al país.

Más temprano, la funcionaria confirmó la detención de Maduro y Flores, y exigió al Gobierno estadounidense que entreguen una «prueba de vida inmediata» de ambos.

Rodríguez destacó la activación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del pueblo venezolano en las calles tras la agresión estadunidense, para defender la «soberanía» y la «integridad territorial, que ha sido salvajemente atacada».

También reconoció las voces que se han sumado en la comunidad internacional para reprochar la acción de Donald Trump. «Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza», expresó al respecto.

Para la vicepresidenta, este ataque «tiene, sin duda alguna, tinte sionista».

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo perpetrado por EE.UU. contra la ciudad de Caracas «y los estados Miranda, Aragua y La Guaira», tildado como una «gravísima agresión militar».

«Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas», indica un comunicado oficial.

En el comunicado, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación».

Pese a las presiones, Venezuela advirtió a EE.UU.: «No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores».

En medio de la situación, el mandatario venezolano ordenó la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el propósito de «proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada».

«Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista», indica el comunicado. Del mismo modo, Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU), el Secretario General de dicha organización, la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) para exigir «la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense».