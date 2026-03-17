Alcaldía de Managua ejecutará más de 500 proyectos este año

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, anunció que la comuna capitalina ejecutará 516 proyectos durante el 2026, atendiendo más de 400 barrios con obras de infraestructura vial, vivienda, drenaje y desarrollo humano.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda en Estudio TN8

«Por la gracia de Dios nos hemos mantenido en más de 500 siempre en todos los años«, expresó la jefa de la comuna capitalina durante una entrevista con el director de prensa de Canal8 Erving Vega en el programa Estudio TN8.

Entre los proyectos destacan 1,252 cuadras de Calles para el Pueblo que beneficiarán a más de 900 mil habitantes en 181 barrios de la capital, además de 1,209 viviendas y 29 proyectos de drenaje.

Plan Invierno

Obras de ampliación de cauces del proyecto de modernización de la Pista Héroes de la Insurrección

La alcaldesa detalló que el Plan Invierno 2026 contempla una inversión de C$430 millones de córdobas para la limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje capitalino. «Uno de los elementos fundamentales es la participación de la familia y otro elemento es la limpieza de todo nuestro drenaje«, señaló Rueda.

El plan incluye la limpieza de cauces, micropresas, tuberías, canaletas y manholes en toda la red de drenaje de Managua. La funcionaria reveló que actualmente existen 49 puntos críticos de inundación, reducidos de los más de 100 que existían anteriormente.

Avanzan trabajos en tramos 2 y 3 de Pista

Imagen aérea de la Rotonda El Periodista en Managua

Los trabajos de despeje en los tramos 2 y 3 de la Pista Héroes de la Insurrección llevan tres semanas de ejecución, informó la alcaldesa. El proyecto contempla la construcción de cuatro pasos a desnivel en las intersecciones de Colonia del Periodista, ENEL, rotonda Metrocentro y Cristo Rey.

«Estamos trabajando en la ampliación de los cauces para triplicar la capacidad. Van a ser 6 metros de ancho y 5 de alto«, explicó Rueda sobre los trabajos de drenaje que acompañan la obra vial.

Paso a desnivel de tres niveles en Metrocentro

El paso a desnivel más complejo será el de Metrocentro, con una estructura de tres niveles que permitirá el flujo vehicular continuo. «Por la parte de arriba van seis carriles, tres y tres. Va un paso deprimido, la rotonda en el centro y arriba un paso elevado», detalló la alcaldesa.

La ampliación contempla 10 carriles en total para los tramos 2 y 3, con una meta de conclusión en dos años. Los trabajos actuales se concentran en el despeje, demolición de estructuras y retiro de cableado eléctrico y de comunicaciones.

Más de 9,000 soluciones habitacionales entregadas

Rueda destacó que la alcaldía ha entregado más de 9,000 soluciones habitacionales entre viviendas y terrenos. Para este año se proyecta la entrega de 1,209 viviendas adicionales, incluyendo las 100 casas recién entregadas en la urbanización Nuevas Victorias con apoyo de China.

«Tenemos un equipo extraordinario en la alcaldía. Desde la persona que nos atiende en los barrios hasta la comunicación permanente con las familias», expresó la funcionaria, quien enfatizó que todos los proyectos surgen de consultas con la población a través de cabildos municipales y asambleas de barrios.