Al menos 27 personas murieron en dos masacres y una emboscada en Honduras 

Las autoridades de Honduras informaron que 17 fueron asesinadas durante un ataque armado perpetrado en una finca de producción de palma africana, ubicada en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón.

Masacre en Honduras

El hecho se registró la madrugada de este jueves y las investigaciones apuntan a que el caso podría estar relacionado con disputas por tierras o conflictos vinculados al robo de producción agrícola.

Solo pocas horas después, seis agentes policiales y tres delincuentes murieron durante el allanamiento a una guarida criminal ejecutada en el sector de Corinto, en Omoa, siempre en la zona norte de Honduras.

La escalada violenta ocurrió apenas horas después de otro enfrentamiento registrado en Chamelecón, San Pedro Sula, donde un agente policial pereció y una agente resultó herida luego de que una patrulla fue emboscada mientras realizaba labores de vigilancia.

67 personas han muerto en 11 masacres registradas en Honduras durante 2026, según el recuento de hechos violentos ocurridos en distintos departamentos del país.

El caso más reciente se reportó este 21 de mayo en Trujillo, Colón, donde la cifra de víctimas aumentó a 17 personas asesinadas.