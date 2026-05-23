Tragedia nica en Estados Unidos: muere esposa del ex big leaguer Marvin Bernard en accidente vial

Una dolorosa tragedia enluta al exgrandes ligas nicaragüense Marvin Bernard, luego de confirmarse la repentina muerte de su esposa, Leslie Benard, de 57 años, quien perdió la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en una autopista de Sacramento, Estados Unidos.

Al momento de la tragedia Leslie se dirigía a su centro de trabajo cuando ocurrió el trágico percance que terminó arrebatándole la vida de manera instantánea.

El ex pelotero recibió la devastadora llamada alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando una de sus hijas le informó de la tragedia; minutos después, la policía de Sacramento confirmó oficialmente el fallecimiento.

El destino hizo aún más doloroso este episodio, pues apenas el pasado viernes Marvin Benard había despedido a su esposa en el aeropuerto de Sacramento antes de viajar a Miami, donde fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino. Lo que debía ser una jornada de celebración se convirtió en el momento más triste de su vida.

La familia de Tu Nueva Radio Ya le deseamos a la familia a Benard mucha fortaleza para este momento de duelo.