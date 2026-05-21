Joven acribillada a tiros en Costa Rica era originaria de Jalapa, Nueva Segovia 

Con el nombre de Ulissa Fernanda Jiménez González, de 20 años, originaria del sector 10 de Jalapa, Nueva Segovia, fue plenamente identificada la nicaragüense que la madrugada de ayer miércoles murió acribillada a tiros en San José, Costa Rica.

Ulissa Fernanda viajaba como acompañante en un auto manejado por Denis Sánchez Segura, de 30 años, padre de dos hijos y habitante de Goicoechea, quien también fue ultimado a balazos.

De acuerdo con videos grabados por cámaras de seguridad, los asesinos andaban en una moto y esperaron a que las víctimas salieran de un bar, para acercarse y dispararles al menos 40 veces.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que días antes del ataque, Denis Sánchez Segura había recibido amenazas de muerte por miembros de la banda Los Lara, quienes operan en el sur de la capital y dominan la venta de drogas en la zona donde ocurrió el doble homicidio.

En el ataque sobrevivió un amigo de las víctimas, quien viajaba en el asiento trasero del automóvil y fue testigo director del accionar criminal de los gatilleros, quienes utilizaron un arma calibre 9 milímetros.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes, en tanto el OIJ mantiene abierta la investigación.

Con este doble homicidio, Costa Rica contabiliza 296 crímenes, en lo que va de este año.