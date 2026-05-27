Nicaragua defiende Carta de la ONU y denuncia medidas coercitivas en Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de la República Popular China, celebró ayer martes en Nueva York una reunión de alto nivel sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, centrada en la defensa de los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

La sesión fue presidida por el canciller chino, Wang Yi, quien ante las crecientes tensiones globales instó a fortalecer el multilateralismo, rechazar las acciones unilaterales y los dobles raseros, reafirmando el respaldo de su nación al Sur Global y a la reforma de la gobernanza internacional.

En representación del Gobierno de Nicaragua participó el Co-canciller, Valdrack Jaentschke, quien ratificó el compromiso inquebrantable del país con los pilares fundamentales de la paz, tales como la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la solución pacífica de controversias.

Durante su alocución, Jaentschke denunció con firmeza las políticas hegemónicas y las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra las naciones del Sur Global, señalando que estas prácticas obstaculizan el desarrollo, la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de la Agenda 2030, por lo que exigió su eliminación total e incondicional.

Asimismo, el diplomático nicaragüense hizo un reconocimiento público al rol de la República Popular China como un hermano solidario y defensor del multilateralismo, valorando sus iniciativas de cooperación internacional basadas en el respeto mutuo.

Finalmente, tras transmitir un saludo fraterno al canciller Wang Yi para estrechar los lazos de hermandad bilateral, Jaentschke reiteró la solidaridad de Nicaragua con Cuba y abogó por consolidar una cultura global de paz, justicia y cooperación entre los pueblos.