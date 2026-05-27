Detenidos por el ICE atentan contra su vida, las cifras son alarmantes

Las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se están suicidando a un ritmo sin precedentes, según una reciente investigación de Associated Press.

El análisis revela que, al menos 10 detenidos, todos hombres, se han quitado la vida desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025, una cifra que supera con creces el crecimiento de la población detenida.

El informe señala que desde octubre se han registrado siete suicidios, la mayor cantidad en un año fiscal en la historia de la agencia, que solía reportar una o ninguna muerte de este tipo anualmente.