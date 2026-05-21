«Mamá te perdono»: la conmovedora carta de jovencita que pereció en accidente de tránsito

Momentos de profundo dolor y consternación se vivieron durante las honras fúnebres de los adolescentes Haydeling Francela Gómez Úbeda y Audrey Gómez Vásquez, quienes fallecieron a causa de un accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 18 de mayo en el sector de La Polvosa, municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega.

Durante la despedida, se dio lectura a una conmovedora carta que la joven Haydeling había dejado escrita, semanas antes de la tragedia, el pasado 27 de abril.

En el escrito, la adolescente expresaba un profundo cariño y aprecio hacia su abuela, hermanos, primos, tíos y demás familiares cercanos.

Sin embargo, el fragmento que causó mayor impacto y conmovió a los asistentes fue donde se dirigía directamente a sus padres para manifestarles que los perdonaba; un mensaje que generó inmediata reflexión entre los presentes sobre la importancia de atender el estado emocional y la salud mental en la juventud.

A raíz de conocerse el contenido del manuscrito, pobladores de la localidad y usuarios en redes sociales han instado a la comunidad a fortalecer la comunicación familiar y el acompañamiento emocional oportuno hacia los adolescentes.

Por su parte, las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer de manera definitiva las circunstancias del trágico accidente vial.