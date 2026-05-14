Managua y Chengdu suscriben acuerdo de ciudades hermanas

Este jueves, la ciudad de Managua, Nicaragua, y la ciudad de Chengdu, capital de la provincia china de Sichuan, formalizaron un Acuerdo de Cooperación de Ciudades Hermanas.

Reyna Rueda sella histórica hermandad Managua-Chengdu con China

Esta firma representa un paso estratégico en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la República de Nicaragua y la República Popular China, consolidando los lazos de fraternidad entre ambas naciones.

El acto se llevó a cabo en el marco de la “Conferencia Internacional de Cooperación y Desarrollo de Ciudades Hermanas de Chengdu 2026”.

El evento contó con la presencia de altas autoridades chinas, entre ellas el compañero Cao Lijun, Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Chengdu, y el Alcalde de dicha ciudad, compañero Chen Shuping, además de representantes diplomáticos y delegaciones de Europa y Latinoamérica.

Durante su intervención, la Alcaldesa de Managua, compañera Reyna Rueda, transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

Rueda destacó que Managua se transforma actualmente en una ciudad moderna y resiliente, mencionando logros clave en programas de vivienda, infraestructura vial y la modernización del transporte público, procesos que cuentan con el respaldo solidario de la República Popular China.

Este nuevo acuerdo establece una plataforma para la cooperación mutuamente beneficiosa, centrada en sectores estratégicos como la economía digital, el comercio, la tecnología y el intercambio cultural.

Con este hermanamiento, ambas ciudades reafirman su compromiso de construir puentes de amistad y solidaridad que deriven en oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias nicaragüenses y el pueblo chino.

