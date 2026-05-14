Alcaldía de Masaya aplicará multas y depósito a taxistas que alteren el orden público

La Alcaldía Municipal de Masaya emitió un aviso urgente dirigido a todos los conductores de taxis, estableciendo medidas severas para quienes se involucren en actos de violencia o desorden en la ciudad.

Alcaldía de Masaya multará y retendrá taxis por peleas

Bajo el lema «Mantengamos el respeto y el orden en nuestras calles», la municipalidad busca garantizar una convivencia armónica en las vías públicas.

De acuerdo con la nueva disposición, cualquier conductor de taxi que sea sorprendido peleando, agrediendo o alterando el orden público será sancionado de inmediato con una multa económica.

Además de la sanción monetaria, la unidad de transporte será retenida y trasladada al depósito municipal por un período de tres días.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar que el servicio de transporte público se brinde en un ambiente de respeto.

Las autoridades instan a los transportistas a cumplir con las normas de conducta para evitar estas sanciones y contribuir a la tranquilidad de los habitantes de Masaya.

