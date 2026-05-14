Juventud de Masaya rinde tributo al General Sandino en el 131 aniversario de su natalicio

Protagonistas de la Casa de Cultura y Deporte Rito Moisés Rivera de Masaya realizaron una visita a la Casa Natal del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, sitio que recoge la historia del Héroe Nacional.

Masaya: Casa Cultura Impulsa Homenaje a Sandino en Niquinohomo

El recorrido por este sitio histórico, ubicado en el municipio de Niquinohomo, permite a las nuevas generaciones conectar directamente con las raíces del General Sandino.

La vivienda, que se conserva como un invaluable patrimonio histórico alberga réplicas y elementos auténticos de la época, recreando el entorno donde nació y creció el máximo referente de la Revolución Popular Sandinista.

Nubia Rivas destacó que este recorrido forma parte de la jornada de actividades en homenaje al 131 aniversario de su natalicio. “Estamos realizando este recorrido, donde recordamos su legado y su aporte a la defensa de la dignidad del pueblo nicaragüense.

Esta iniciativa impulsa una formación integral en la juventud, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria histórica y el legado de dignidad nacional que representa la figura de Sandino para Nicaragua y el mundo.