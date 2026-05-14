Alcaldía de Managua rinde homenaje al poeta Rigoberto López Pérez con derroche de arte

La Dirección de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua, acompañada de la Juventud Sandinista rindió homenaje en el 97 aniversario de natalicio del poeta Rigoberto López Pérez, Héroe Nacional que marcó el principio del fin de la dictadura somocista.

97 años de Rigoberto López: Gran homenaje en Managua

Desde la rotonda universitaria, la ceremonia inició con un derroche de cultura, arte y música y la realización del concurso “Buscando a Rigoberto”, en el que, Russel Espinoza de la Casa de Cultura y Creatividad Arnoldo Guillen, fue el ganador, destacando su talento, creatividad y sobre todo compromiso.

La Compañera Jennifer Porras Secretaria del Concejo Municipal Alcaldía de Managua, destacó que con este homenaje están conmemorando, pero sobre todo manteniendo el legado de nuestros Héroes y Heroínas, en este mes de estos grandes hombres y mujeres, que han dejado un legado imborrable a ese hecho histórico que ha marcado en nuestra patria, pero sobre todo que ha transformado la vida de los nicaragüenses.

Por su parte, el compañero, Pedro Pablo Castillo, director de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Managua, destacó que la alcaldía, reafirma el compromiso con la paz, libertad y todos los principios que Rigoberto dejó como legado y herencia y que hoy, siguen defendiendo de la mano de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

En este homenaje, también se realizaron presentaciones de agrupaciones folclóricas y un concierto a cargo de Coro Municipal Marina Cárdenas, para conmemorar el natalicio de ese hombre que marcó el principio del fin de la dictadura somocista y que marcó el inicio de la libertad en Nicaragua.

