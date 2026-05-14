ENACAL amplía sistema de agua potable en sector de Punta Masaya de Bluefields

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, avanza en la ejecución del proyecto de ampliación del sistema de agua potable en el sector Punta Masaya del barrio Santa Rosa, en la ciudad de Bluefields.

Agua en Bluefields: ENACAL amplía red en Punta Masaya

Esta obra forma parte de las acciones continuas para asegurar la restitución del derecho al agua potable en la Costa Caribe Sur.

El proyecto contempla la instalación de 3,100 metros de tuberías y la habilitación de 220 nuevas conexiones domiciliares.

Las cuadrillas de trabajo realizan actualmente labores de excavación, relleno y compactación necesarias para garantizar la operatividad de la red en esta zona de la ciudad.

Se estima que las obras concluyan a mediados de este año 2026, permitiendo mejorar sustancialmente el servicio y la calidad de vida de unas 220 familias caribeñas.

