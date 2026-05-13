Inauguran área de descanso para equinos en Bocana de Paiwas

El Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y en alianza con The Brooke Hospital for Animals, inauguró un área de descanso para equinos en el puerto de montaña Jorgita La Unión, en Ubú Norte, Bocana de Paiwas, Caribe Sur.

Descanso equino Paiwas: IPSA inaugura área de bienestar

La obra representa un importante avance en materia de bienestar animal y desarrollo sostenible rural, beneficiando directamente a cientos de familias que utilizan caballos y mulas como medio de transporte y apoyo en actividades productivas.

Según las autoridades, el área de descanso tiene capacidad para atender alrededor de 300 equinos por semana y requirió una inversión superior a los 273 mil córdobas.

La infraestructura busca garantizar condiciones dignas y seguras para los animales, considerados fundamentales en la dinámica económica de las comunidades rurales del Caribe Norte y el Triángulo Minero.

Durante la inauguración participaron autoridades municipales del Triángulo Minero, representantes del IPSA y delegados de Brooke, quienes destacaron la importancia de continuar impulsando acciones conjuntas para fortalecer el bienestar equino y mejorar la calidad de vida de las familias productoras.

Las autoridades señalaron que este tipo de proyectos contribuyen al fortalecimiento de la producción rural y al cuidado responsable de los animales utilizados en labores agrícolas y de transporte.

