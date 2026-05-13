Policía Nacional captura a 8 sujetos por delitos de peligrosidad en el Triángulo Minero

La Policía Nacional dio a conocer que entre el martes 5 y el lunes 11 de mayo, capturó a ocho sujetos vinculados a diversos delitos en los municipios de Bonanza, Rosita y Mulukukú, Triángulo Minero.

Entre los detenidos destaca un individuo capturado en Bonanza por el delito de tentativa de homicidio.

Asimismo, en los municipios de Rosita y Mulukukú se logró la detención de cinco sujetos señalados por robo con intimidación, mientras que en Rosita se arrestó a una persona por robo con fuerza y en Mulukukú a un sujeto por el delito de violación.

La institución policial subrayó que estos resultados son parte del compromiso permanente para garantizar la paz y la seguridad de las familias en el Caribe Norte.

Con estas acciones, se continúa fortaleciendo la convivencia ciudadana y la lucha directa contra la delincuencia en todas sus manifestaciones.

