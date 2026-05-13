Pareja de motociclista resulta resquebrajada al ser atropellados por vehículo en la capital

Con posible fractura craneal, herida abierta en la frente, y policontusiones resultó anoche Julio Cesar Obando Rugama y Mariela de Jesús López Gonzales, sufrió posible fractura y herida en la tibia, al accidentarse en el barrio 30 de mayo, camino a la comarca Las Jagüitas, Managua.

Cazadores de noticias informaron que los lesionados fueron atropellados por un taxi color blanco, el que huyo del lugar, dejando al matrimonio tirados en el suelo.

Ambos lesionados fueron atendidos por personas que transitaban en el lugar, para luego trasladarlos en un vehículo particular al hospital Manolo Morales donde ingresaron de emergencia.

