No respetar señales casi le cuesta la vida a motociclista en La Centroamérica

Con una fractura en su pierna izquierda resultó esta madrugada el motociclista Pedro Téllez, de 19 años, al derrapar en su motocicleta luego que una de las llantas impactara contra una piedra que estaba en la vía, en el paso a desnivel de la Centroamérica.

Fracturado en Centroamérica Pedro Téllez tras fuerte caída

El cazador de noticias José Dávila, informó que en el lugar trabajadores de la Alcaldía de Managua están recarpeteando el tramo carretero, por lo que Pedro quien se trasladaba a bordo de la moto placa M 303 534, no observó la piedra en la vía sobreviniendo el percance vial.

Técnicos de emergencia médica de Cruz Blanca, asistieron al lesionado en el lugar, trasladándolo posteriormente al hospital Manolo Morales Peralta.

En el lugar existen señales preventivas de desvíos para evitar accidentes, pero los motociclistas y otros conductores hicieron caso omiso a las señales preventivas

