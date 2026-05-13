Jinotega: choque entre motocicletas deja un fallecido y una lesionada

La colisión entre dos motocicletas ocurrida la mañana de este miércoles resultó en la muerte de Juan Alberto Tercero Calderón, y dejó a una joven herida frente a la escuela Salomón Ibarra, en la comarca Fran Tijerino, en El Cuá, Jinotega.

Muere motociclista frente a escuela Salomón Ibarra en El Cuá

Según el reporte preliminar, Tercero Calderón se desplazaba en una motocicleta marca Génesis color negro, en compañía de Agenor de Jesús Cruz Flores, cuando colisionó con una motocicleta marca Honda 200 manejada por Deyner Joxdani Espinoza López.

A causa del impacto, Tercero Calderón falleció, en tanto la joven Jondra Jaselis Blandón Ochoa, de 18 años y pasajera de la segunda motocicleta, sufrió una fractura en su rodilla izquierda.

Agentes policiales se trasladaron al sitio de la fatalidad para determinar las causas exactas del accidente, en tanto el cuerpo de Juan Alberto Tercero fue trasladado para ser velado en su casa en el mismo municipio de El Cuá.

