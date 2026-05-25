Sujeto es capturado con 25 libras de marihuana en su casa en Somotillo

La Policía Nacional informó este lunes que el sujeto José Bolívar Sánchez, fue capturado con 25 libras de marihuana en el barrio Sócrates Sandino, del municipio de Somotillo, departamento de Chinandega.

Las autoridades detallaron que ayer domingo a las 8 de la mañana agentes antinarcóticos allanaron la vivienda de José Bolívar, donde encontraron en un saco macen 26 óvulos de marihuana.

El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el debido proceso judicial.